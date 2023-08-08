В Украине заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля онлайн. Заказать услугу можно по типу транспортного средства.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко.

На одно транспортное средство можно получить один номерной знак. Заказать знак можно через электронный водительский кабинет. Бронирование действует в течение 10 календарных дней, а затем автоматически отменяется.

"Реформирование государственных сервисов даже во время войны возможно. И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем", - написал Клименко.

Напомним, в июле Кабмин разрешил автовладельцам выбирать номера при регистрации автомобиля за фиксированную плату, если их комбинации не отнесены к ценным. При перерегистрации авто такая услуга обойдется в 300 гривен. Кроме того, будет введена возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации по цене 9 грн/сутки.

Также в МВД рассказывали о новых правилах получения водительских прав в Украине.

В "Дие" теперь тоже можно в несколько кликов заменить водительское удостоверение.