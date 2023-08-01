Украинцы смогут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения неограниченное количество раз. Ранее желающим получить права давали только три попытки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в соцсетях.

В соответствии с новыми правилами сначала нужно сдать теоретический экзамен, а потом в течение года можно сдавать и практический - столько раз, сколько потребуется.

Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов в случае неуспешной сдачи составляет не менее 10 календарных дней. Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – двух лет.

Также обновлено экзаменационное письмо практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.

Данная норма вступает в силу с 1 августа. О других изменениях и нововведениях в Украине, действующих с сегодняшнего дня, мы подробно писали ранее.

Напомним, что также украинцам разрешили самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена и запустили в тестовом режиме "прозрачные" правила сдачи экзаменов под запись видеокамер. Что сразу снизило процент тех, кто сдает экзамены успешно.

Ранее в МВД рассказали о новых правилах получения водительских прав в Украине. В частности, автомобили, на которых сдают практический экзамен, заменят. Это будут Renault и Hyundai.