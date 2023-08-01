Украинцы смогут сдавать экзамены для получения водительских прав неограниченное количество раз
Украинцы смогут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения неограниченное количество раз. Ранее желающим получить права давали только три попытки.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в соцсетях.
В соответствии с новыми правилами сначала нужно сдать теоретический экзамен, а потом в течение года можно сдавать и практический - столько раз, сколько потребуется.
Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов в случае неуспешной сдачи составляет не менее 10 календарных дней. Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – двух лет.
Также обновлено экзаменационное письмо практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.
Данная норма вступает в силу с 1 августа. О других изменениях и нововведениях в Украине, действующих с сегодняшнего дня, мы подробно писали ранее.
Напомним, что также украинцам разрешили самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена и запустили в тестовом режиме "прозрачные" правила сдачи экзаменов под запись видеокамер. Что сразу снизило процент тех, кто сдает экзамены успешно.
Ранее в МВД рассказали о новых правилах получения водительских прав в Украине. В частности, автомобили, на которых сдают практический экзамен, заменят. Это будут Renault и Hyundai.