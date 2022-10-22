В Виннице объявленный в розыск международной организацией уголовной полиции Интерполом мужчина пришел менять водительское удостоверение и был задержан опергруппой полиции.

Об этом сообщается в Фейсбуке сервисных центров МВД в Винницкой области.

Инцидент произошел 19 октября.

"В один из сервисных центров МВД Винницы обратился гражданин для осуществления обмена водительского удостоверения. В ходе проверки документов установлено, что данное лицо объявлено в Международный розыск по каналам Интерпола. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая задокументировала данный факт, а данный гражданин продолжил общение, только уже с правоохранительными органами", - сказано в записи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Албании Интерпол задержал создателя криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. В апреле 2021 года турок украл все средства пользователей биржи (около 2 миллиардов долларов) и сбежал в Албанию.

Также мы сообщали, что Интерпол не стал исключать Россию. В организации только решили поменять порядок рассмотрения запросов РФ.