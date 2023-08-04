Депутаты подали в Верховную Раду законопроект, предусматривающий штрафы и лишение водительских прав за езду с нарушением допустимого уровня шума. Инициатива касается владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов, которые имеют слишком громкий звук форсированного двигателя.

Карточка проекта появилась на сайте парламента.

В законопроекте предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, в которой будет прописана ответственность за управление транспортными средствами, превышающим допустимый уровень шума.

За первое нарушение предполагается штраф в размере тысячи минимальных доходов, тоесть 17 тысяч гривен, за повторное – две тысячи минимальных доходов, или 34 тысячи гривен и лишением водительских права на срок от трех до шести месяцев.

На днях мы сообщали, что украинцы смогут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения неограниченное количество раз. Ранее желающим получить права давали только три попытки.

Также мы писали, что граждане смогут самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена на водительские права. Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада в середине июля.