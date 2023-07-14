Украинцы смогут самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена на водительские права. Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада.

Об этом сообщает в Телеграм пресс-служба МВД.

Согласно проекту, каждый сможет выбрать, как готовиться к первому теоретическому экзамену: самостоятельно или в автошколе. Для практического курса обучения нужно будет, как и раньше, обращаться в аккредитованные учебные заведения.

Также вводится административная ответственность за нарушение порядка приема экзаменов.

Принятый законопроект №7354 еще должен пройти процедуру подписания и опубликования.

Ранее мы приводили статистику, согласно которой только треть украинцев смогла с первого раза сдать на права по новым "прозрачным" правилам, когда экзамен фиксируется на камеру. Теорию с первого раза сдали 25% из 11 тысяч участников, практику – 33% из 12 тысяч.

Также мы писали, что в Украине изменили правила проверки водителей на алкоголь. Для документирования пьяного водителя больше не нужны два свидетеля. А патрульные полицейские обязаны фиксировать осмотр с помощью нагрудной камеры при остановке транспортного средства.