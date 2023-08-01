Два жителя Тернополя продавали женщин за границу в ОАЭ в сексуальное рабство. Суд по делу о торговле людьми наказал их штрафом в 119 тысяч гривень каждому.

Об этом сказано в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

Одним их преступников оказалась уроженка Ровно с незаконченным высшим образованием, которая официально не трудоустроена. Ее напарник-тернополянин работал охранником в супермаркете "АТБ".

Как установило следствие, вместе обвиняемые искали девушек, которые находятся в тяжелом финансовом положении и легко поддаются уговорам. С жертвами они общались лично и в соцсети "ВКонтакте". Злоумышленники не озвучивали реальный вид деятельности, которой девушкам придется заниматься в Эмиратах, однако обещали, что те смогут вернуться домой в любое время и за короткий срок заработают большую сумму денег.

Фигуранты схемы покрывали расходы на билеты в ОАЭ.

В 2017 году они завербовали первую жертву, предложив ей отправиться на работу в Объединенные Арабские Эмираты. У женщины в то время недавно умер муж, она осталась одна с маленьким ребенком. У нее не было работы и возникли финансовые затруднения.

3 ноября украинка вылетела за границу, а по прибытии узнала о настоящем характере работы: она должна была оказывать услуги сексуального характера.

После первого успеха злоумышленники пытались завербовать вторую женщину, тоже находившуюся в сложной жизненной ситуации. После нескольких встреч украинка поняла, что ее пытаются завербовать в секс-индустрию, и сообщила об этом в полицию.

В конце июня 2023 Тернопольский городской районный суд вынес приговор обоим преступникам. Довольно мягкое наказание в виде штрафа было выбрано потому, что подсудимые признали свою вину и искрене раскаялись.

Ранее мы сообщали, что в июне пограничники не дали вывезти из Украины в сексуальное рабство девушек и задержали вербовщиков.

Также мы писали, что под Харьковом разоблачили фермера, который держал в рабстве переселенцев.