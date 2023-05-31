Экс-сотрудница Сената США Тара Рид, три года назад обвинившая американского президента Джо Байдена в сексуальном насилии, сбежала в РФ и мечтает о гражданстве.

Об этом сообщают российские СМИ.

Свое решение бежать в Москву Рид назвала "трудным" и извинилась перед "российскими братьями и сестрами за агрессивную позицию администрации США".

"Я все еще немного ошеломлена, но чувствую себя очень хорошо. Я чувствую себя защищенной и в безопасности и хотела бы подать заявление о приобретении российского гражданства и просить президента России Владимира Путина предоставить мне это гражданство", - сказала женщина.

Напомним, что 2020 году, когда Байден баллотировался в президенты США от Демократической партии, Тара Рид заявила, что в 1993 году в коридоре Сената он прижал ее к стене и приставал. Женщина даже подавала жалобу в полицию.

Президент США Джо Байден неоднократно отрицал обвинения. Кроме того, он призвал относиться к Рид "с достоинством и уважением", так как в целом женщин, подвергшихся насилию, "следует выслушивать, а не затыкать им рот".

Также недавно суд в США признал экс-президента Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования и обязал уплатить 5 миллионов долларов.

Федеральное жюри Манхэттена признало, что Трамп совершил против Джин Кэрролл сексуальное насилие в раздевалке универмага весной 1996 года. Хотя присяжные не установили, что Кэрролл доказала факт изнасилования, они решили согласиться с тем, что Трамп совершил сексуальное насилие.