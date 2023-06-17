В Харьковской области фермер держал в рабстве переселенцев - шестерых мужчин и одну женщину.

Об этом заявила полиция региона на своей странице в Фейсбуке.

"57-летний владелец фермерского хозяйства завлекал людей на рынках, железнодорожных и автомобильных вокзалах Харьковской области. Преимущественно, это были беженцы, которые в связи с военной агрессией России были вынуждены покинуть свои дома и не имели средств к существованию. Также мужчина размещал объявления о трудоустройстве в Интернете и указывал свой контактный телефон", - сообщает полиция.

"Злоумышленник обещал официальное трудоустройство, нормированный рабочий день 8 часов, высокую заработную плату, достойные условия проживания и трехразовое питание на собственном фермерском хозяйстве, однако ни одного из этих обещаний не выполнял", - говорится в сообщении.

По прибытию в указанное фермерское хозяйство, его владелец забирал у граждан мобильные телефоны и документы. Фактический рабочий день трудящихся составлял более 14 часов, условия их проживания не соответствовали санитарным нормам, а питание не покрывало минимальной потребности человека в еде. Когда кто-либо отказывался выполнять назначенную ему работу, его избивали.

При обыске, проведённом правоохранителями, на ферме были обнаружены шесть мужчин и одна женщина.

Фермеру грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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