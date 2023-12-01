Глава ГУР Кирилл Буданов лично просил суд разрешить подозреваемому в незаконном получении премии экс-председателю "Нафтогаза" Андрею Коболеву выехать за границу "для привлечения его к определенным мерам". Каким именно, не уточняется.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

16 ноября суд получил от Буданова письмо с просьбой разрешить Коболеву выехать из Украины в период с 20 по 29 ноября 2023 года. На следующий день от ГУР поступило дополнительное письмо с уточнением дат: 3-17 декабря.

Адвокат Коболева на суде попросил обратить внимание на эти письма.

Коболев заявил, что указанные в письме обстоятельства и даты от него не зависят и им не определяются.

Прокурор отметила, что указанные даты охватывают период за пределами срока продолжительности определения действия обязанностей, а потому просила не учитывать его.

В итоге суд просьбу Буданова отклонил.

Как мы писали, 30 ноября САП направила в суд обвинительный акт по делу в отношении Коболева о незаконной выплате премий более чем на 229 миллионов гривен.

Напомним, ранее Буданов уже просил суд выпустить за границу подозреваемого во взяточничестве депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Тогда суд просьбу удовлетворил.