САП направила в суд обвинительный акт по делу в отношении экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева о незаконной выплате премий более чем на 229 миллионов гривен.

Также коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого в связи с применением залога.



Напомним, что в 2018 году Андрей Коболев выписал себе премию в размере 10 миллионов долларов США. Эта сумма превышает максимально допустимую по закону на 229 250 410 гривен.

Действия экс-председателя правления "Нафтогаза" были квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении). Наказание по этой статье предусматривает лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества

Ранее мы писали о том, что ВАКС в третий раз отказался продлевать расследование по делу о гигантской премии Коболева.

А также, что экс-главе "Нафтогаза" Коболеву объявили подозрение в хищении более 229 млн грн.