Венгрия прокомментировала решение СБУ отказать Петру Порошенко в выезде за границу.

Об этом в соцсети Х написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Чиновник заявил, что имевший место инцидент - "ещё один показатель неготовности Украины к вступлению в ЕС".

"Венгрия не желает принимать какое-либо участие во внутриполитической борьбе президента Зеленского. Такие новости и подобные политические чистки - это ещё одно свидетельство, что Украина пока не готова к членству в Европейском союзе", - написал Ковач.

Ранее в СБУ заявили, что Порошенко намеревался встретиться с премьером Венгрии Орбаном. Это стало причиной отказа ему в пересечении границы.

"Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) Россия планировала использовать в своих ИПСО против Украины", - считает СБУ.

Также разрешения на командировку в США не выдали трём другим нардепам от "Евросолидарности"- Ирине Геращенко, Марие Ионовой и Иванне Климпуш-Цинцадзе. Судя по всему, их командировки не были подписаны спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.