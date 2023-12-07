Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине.

Это было прогнозируемо и ранее, так как республиканцы и демократы не могут прийти к согласию: республиканцы требуют включить в законопроект меры по укреплению американской границы.

В тоже время довольно неожиданно, что блокировку осуществил Сенат, где большинство у демократов, а не Палата представителей, где доминирую республиканцы.

Администрация президента США Джо Байдена пытается сейчас убедить Конгресс принять законопроект о выделении более 100 млрд долларов на помощь союзникам США.

Большая часть там заложена для Украины - 61 миллиард (остальное - на Израиль и Тайвань).

Однако этому препятствуют республиканцы, которые контролируют нижнюю палату Конгресса.

Их требование - предусмотреть в этом же законопроекте средства и меры для укрепления границы с Мексикой, а также ужесточить законы о миграции. Но этому активно противятся демократы, не желая подрывать свою электоральную базу менее чем за год до выборов президента.

Без помощи США появится большой риск проиграть войну. Об этом заявил в Штатах глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак сказал, что отказ от прямой бюджетной поддержки Украины представляет угрозу, так как в следующем году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов.