У США осталось несколько недель, после чего ресурсы помощи Украине будут исчерпаны.

Такое заявление сделал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, США не в состоянии дать Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиции Конгресса.

Напомним, накануне Сенат США не поддержал выделение помощи Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уже заявил, что без помощи США появится большой риск проиграть войну. По его словам, отказ от прямой бюджетной поддержки Украины представляет угрозу, так как в следующем году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов.

Кроме того, глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила, что США "понесут ответственность" за поражение Украины, если Конгресс не одобрит помощи. По ее словам, "в Украине просто заканчиваются деньги".

Также сообщалось, что без американской помощи проблемы с соцвыплатами в Украине могут возникнуть уже в январе.

Ранее западные СМИ писали, что Евросоюз не сможет заменить американскую помощь Украине.