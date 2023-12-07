Без американской помощи проблемы с соцвыплатами в Украине могут возникнуть уже в январе.

Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

"Без помощи США уже в январе у нас могут возникнуть определенные сложности с расходами в социальной и гуманитарной сферах", - сказала она в комментарии Forbes.

Дефицит в первый месяц 2024 года может составить 20 миллиардов гривен, говорит источник издания в "Слуге народа".

Общий дефицит бюджета на 2024 год – 1,57 триллионов гривен. Их планируют привлекать на внешнем и внутреннем рынках.

Худший сценарий, который допускает источник издания в Кабмине, - снова печатать гривну, что приведет к росту инфляции и девальвации.

Ранее мы писали о том, что Сенат США не поддержал выделение помощи Украине.

А также, что в реальности происходит с проблемой с американской помощью Украине и какие перспективы.

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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