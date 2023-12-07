В последние дни много пишут о проблемах с выделением помощи Украине Конгрессом США из-за внутриполитических противоречий демократов и республиканцев.

Но куда меньше внимания уделяется бюджетным проблемам второй по мощи экономики западного мира – Германии. А они могут оказать такое же сильное влияние на дальнейшую поддержку Украины.

Германия в последние недели столкнулась с масштабным бюджетным кризисом. В бюджете ФРГ на 2024 год может образоваться рекордная дыра в 60 млрд евро. Одной из причин стало решение Конституционного суда Германии, запрещающее направлять не использованные средства из "ковидного" фонда на зеленые инициативы и поддержку промышленности.

Но есть и другие причины.

"Немецкая экономика падает уже несколько кварталов подряд, что позволяет говорить о рецессии. Ранее рост экономики ФРГ поддерживали тесные торговые отношения с Китаем и Россией, а также дешевые российские энергоносители. Война в Украине и санкции против РФ существенно ослабили торговые и инвестиционные связи Германии, особенно с Россией. Дешевые российские энергоносители тоже "закончились". Германии пришлось ускорить "зеленый" переход в энергетике. Но на это нужны огромные затраты", - пояснил "Стране" экономист Алексей Кущ.

По его словам, стагнация немецкой экономики в ближайшее время может еще больше усилиться, а на преодоление кризиса стране понадобится не менее двух лет. Поэтому во многих сферах уже включается режим экономии.

Что это значит для Украины? В первую очередь – риск значительного сокращения финансовой помощи, а также проблему с запуском программы увеличения производства вооружений. Ведь для всего этого нужны бюджетные вливания, а в бюджете ФРГ огромный дефицит. И немецкому правительству теперь придется выбирать, от каких расходов отказываться: от финансирования "зеленого перехода" и поддержки промышленности либо сокращать помощь Украине и расходы на вооружения.

"Одно из худших последствий для нас - сокращение финансовой поддержки Германии. Берлин уже поднял вопрос, чтобы пересчитать свою долю в общем взносе в фонд поддержки Украины. В частности, учитывать в этом взносе не только прямое финансирование, но и военную технику, которую ФРГ отгружает со своих складов. Если из общей суммы вычтут стоимость систем ПВО Patriot и Iris, танков Abrams и Leopard и т.д., то это миллиарды евро. И их могут вычесть из той суммы, которая уже анонсирована как помощь Украине на следующий год", - отметил Кущ.

Глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник добавил, что могут быть последствия и для наших беженцев в Германии.

"Уже звучат заявления о сокращении размера пособий и планах трудоустроить и перевести на самообеспечение как можно больше беженцев. Если в этом году работу в ФРГ нашли 19% украинцев, то в планах немецкого правительства на следующий год довести эту цифру до 40%", — говорит Воскобойник.

Разбирались, почему Германия оказалась на пороге бюджетного кризиса и что это значит для Украины.

"Бухгалтерский трюк" Шольца и дыра в 60 миллиардов

В Германии бюджетный переполох. Конституционный суд ФРГ запретил правительству переводить 60 млрд евро, не израсходованных в пандемию ковида, на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Как пишет Financial Times, "план, на котором основывалась система Шольца по борьбе с кризисом, включал использование Фонда экономической стабилизации, созданного для спасения компаний, испытывающих трудности во время пандемии. Однако в прошлом году из фонда реально выплатили только 30 млрд евро, а остальную сумму перенесли на текущий год. Суд посчитал это нарушением, напомнив, что заемные средства должны быть использованы в том году, на который они были утверждены. 16 ноября Конституционный суд Германии изъял из бюджета 60 млрд евро, которые власти хотели использовать для финансирования зеленых энергетических проектов в течение нескольких следующих лет, в результате чего в бюджете образовалась дыра".

"Некоторые расходы, запланированные на предстоящий год, теперь придется сократить, с чем правящим партиям, вероятно, будет трудно договориться", - цитирует Reuters старшего экономиста Commerzbank Йорга Кремера.

Der Spigel отреагировал на происходящее громким заголовком: "Падение всезнайки. Как Олаф Шольц ведет страну к финансовому хаосу". И предсказывает, что "дни Шольца сочтены".

Издание пишет о "переполохе" в немецком правительстве, связанном с решением Конституционного суда о том, что "долговой тормоз" нарушать нельзя. Речь идет о норме, введенной еще правительством Меркель, согласно которой структурный дефицит бюджета Германии ограничивается на уровне, эквивалентном 0,35% ВВП. А правительство Шольца этот принцип начало "размывать", на что и указал Конституционный суд.

"Но что сейчас Шольцу делать? Из бюджета надо вычеркнуть сразу 60 миллиардов евро. Это приведет к приостановке экологических проектов, сокращению социальных выплат (в том числе беженцам), сокращению расходов на вооружение (в том числе помощь Украине), исчезновению дотаций на покупку газа, приостановке национальных проектов цифровизации, неминуемому повышению налогов, недовольству населения и т.д.", - пишет Der Spigel.

В Минфине Германии заявили, что правительство предложит отменить "долговой тормоз", то есть готово пойти на увеличение госдолга для преодоления бюджетного кризиса. Но консультации по бюджетным вопросам еще идут. И чем они в итоге закончатся. непонятно.

Почему заглох "мотор Европы"

Понятно, что решение Конституционного суда ФРГ стало только спусковым крючком. Главная же причина нынешнего бюджетного кризиса в Германии, по словам Куща, - негативные тенденции в экономике.

Еще весной этого года Министерство экономики Германии зафиксировало резкое сокращение промышленного производства (например, в марте показатели упали по сравнению с февралем на 3,4%) и заявило, что страна находится "в шаге от рецессии".

После того, как было зафиксировано падение экономики в течение двух кварталов подряд, экономисты заговорили о том, что Германия вошла в техническую рецессию. При этом еще недавно немецкую экономику называли "мотором Европы".

В последнем квартале 2022 года ВВП Германии сократился на 0,5%, а за первый квартал 2023 года - на 0,3%. За последующие кварталы исправить ситуацию не удалось: немецкая экономика продолжает стагнировать.

К тому же если ранее МВФ прогнозировал экономический рост ФРГ по итогам этого года на 1%, то вскоре немецкой экономике стали прочить спад на 0,2-0,3% в 2023 году. Такие прогнозы озвучили Немецкий институт экономических исследований (DIW) и Институт мировой экономики (IFW).

Хотя наметилось и несколько положительных тенденций. Например, в ноябре годовая инфляция замедлилась до 3,2% (по итогам 2022 года она составила 7,9%, в октябре 2023 года - 3,8%, а еще месяцем ранее 4,5%). За счет замедления инфляции идет рост реальных зарплат. По сообщению Destatist, номинальные зарплаты в ФРГ в ІІІ квартале увеличились на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а инфляция за этот период составила 5,7%. То есть платежеспособность среднестатистического работающего немца выросла, хотя и незначительно. Поэтому эксперты не исключают, что в 2024 году экономика Германии снова вернется к росту: они прочат плюс от 0,5% до 1,5%. Но оправдаются ли эти прогнозы, пока неясно.

Как отмечает Кущ, причиной спада стал сбой в перестройке немецкой экономики.

"Планировалось, что Германия завершит зеленый переход к 2030 году. Но из-за войны в Украине дешевые российские энергоресурсы "закончились". Немцам пришлось ускорять реализацию проектов альтернативной энергетики: вместо 5-7 лет это хотят сделать за 2-3 года. В то же время перестроить на зеленые рельсы промышленность, в частности, такие "грязные" отрасли, как химпром, металлургия, не успевают. Система разбалансировалась. Все это происходило одновременно с ослаблением торговых отношений Германии с Китаем и Россией, на которых ранее во многом базировался рост немецкой экономики", — говорит Алексей Кущ.

Старший экономист Исследовательского института Handelsblatt в Дюссельдорфе Деннис Хухзермайер в комментариях Bloomberg назвал главными проблемами для экономики энергетический кризис и низкий экспортный спрос в Китае.

"Поэтому немецкая экономика сократится в этом году и столкнется с непонятным ростом в последующие годы", - отметил эксперт.

Известный немецкий экономист Хенрик Мюллер в издании Manager Magazin пишет, что в последнем годовом отчете пяти мудрецов (пяти ведущих немецких экономистов) дается уничтожающая характеристика экономической политики Германии. Как предприятия, так и государство инвестировали слишком мало в современные отрасли промышленности. В результате процесс внедрения технологических инноваций был практически приостановлен, и это отразилось в негативной статистике роста производительности труда. То, что экономика Германии в последнее десятилетие продолжала расти, объясняется "историческим везением": дешевым российским газом, а также стремительным ростом экспорта в Китай.

Экономические проблемы могут сказаться и на внутриполитической ситуации в Германии. Поддержка правительства со стороны населения сильно ослабла, зато популярность набирает крайне правая "Альтернатива для Германии", которая критикует сами основы политики немецких властей, включая поддержку Украины.

"Шольц сейчас более непопулярен, чем когда-либо. Придя к власти, канцлер пообещал новое экономическое чудо, но этого не случилось. К этому добавляется то, что Шольц общается неуклюже, если вообще общается. Особенно в ситуации, которую создал в первую очередь он сам - миллиардной дыры в бюджете. Насколько глубокой она окажется, никто не знает. Речь канцлера в Бундестаге не содержала никаких объяснений. В то же время у коалиции еще есть шанс остаться при власти, потому что альтернативы нет. При этом популярность "Альтернативы для Германии" среди избирателей растет, конечно же, в знак протеста. Судя по цифрам, скоро это будет народная партия Восточной Германии. Правые маршируют, когда царит кризис", - сказал "Стране" журналист Tagespiegel Стефан Касдорф.

"Авторитет Шольца рушится. Он не предложил конкретной дорожной карты того, что может произойти дальше с государственными финансами. Добрую половину своего выступления в Бундестаге он провел, оглядываясь назад, говоря больше о том, что было, чем о том, что будет дальше. Коронавирус, нападение России на Украину, наводнение в долине Ар - этими чрезвычайными кризисами и их последствиями Шольц оправдывал большой объем долга. Остается неясным вопрос, на чем следует экономить", - добавляет в беседе с нами немецкий журналист Мигать Шлибен.

Сокращение военной помощи Украине и выплат беженцам

Что значат экономические проблемы Германии и нынешний бюджетный кризис для Украины?

"Самый большой риск - сокращение поддержки нашей страны со стороны ФРГ", - отметил Кущ.

Как пишет Reuters, в Германии из-за огромной дыры в бюджете зависла в том числе удвоенная помощь Украине на 2024 год в размере 8 миллиардов евро.

Пока в Минобороны Германии не смогли ответить, стоит ли Киеву ждать обещанных 8 млрд евро, ссылаясь на то, что еще продолжаются дискуссии. Хотя ранее в Бундестаге заявляли, что финансированию Украины проблемы с принятием бюджета никак не угрожают. Но какая это будет сумма - 8 млрд или, как в этом году, 4 млрд - пока неясно.

На днях издание The Daily Telegraf сообщило о некоем документе, который якобы есть в его распоряжении. В немецкая сторона отмечает, что Европейский фонд мира, из которого финансируется поддержка Украины, в частности закупка оружия, должен учитывать миллиарды военной помощи, которые Германия предоставила Украине, включая военную технику. И эти прямые поставки оружия должны засчитываться как взносы Германии в фонд. Если так и произойдет, финансирование Украины из этого фонда может уменьшиться, так как Германия обеспечивала около 25% его наполнения.

"Дальнейшее охлаждение немецкой экономики в свою очередь будет тянуть сложности в экономике Европейского союза, локомотивом которой она является, и снижение возможностей ЕС и его стран реализовывать свою политику по отдельным направлениям, включая, безусловно, Украину. Германия ранее уже запланировала увеличить помощь Украине с 4 до 8 млрд евро, но теперь, в связи с этим решением Конституционного суда и бюджетным кризисом, вопрос выделения Украине любых денег, тем более увеличенных в два раза, завис в воздухе. И безусловно, это негативно скажется на Украине. Также это будет сказываться на формах поддержки украинских беженцев за рубежом, уже повсеместно отмечается сокращение программ. Это скажется и на реализации договоренностей с Украиной в целом в части финансовой поддержки и производства военного оборудования, а также на производстве боеприпасов. Напомню, что в бюджете Украины заложена помощь со стороны ЕС на следующий год в размере 18 млрд долларов, и она может оказаться под угрозой, если бюджетный кризис в Германии затянется, а сама еврозона начнет показывать негативные экономические результаты. Кроме того, это будет провоцировать усиление споров о том, стоит ли поддерживать Украину и в целом провоцировать в Европе экономическую и политическую нестабильность, на волне которой к власти могут приходить правые популисты. Последние яркие примеры - Словакия и Нидерланды. Для нас это ничего хорошего не означает. Думаю, что немцы выберутся из этого кризиса, но замораживание и затормаживание европейских экономик в ближайшее время, потеря ими ключевых конкурентных возможностей - это реальность, с которой нам придется жить. Кроме того, конечно, это будет влиять на планы Европы в отношении принятия Украины в ЕС и обострять экономические претензии к Украине то в аграрном, то в энергетическом, то в транспортном секторе. Таких вопросов будет становиться все больше из-за ухудшения ситуации с европейской экономикой и ситуацией для европейского бизнеса", - говорит нам политолог Руслан Бортник.

По словам Василия Воскобойника, бюджетный кризис в Германии может ударить и по нашим беженцам.

"Уже поднимаются вопросы сокращения выплат беженцам. Также немецкие власти будут делать максимальный упор на трудоустройстве беженцев. Если в этом году нашли работу 19% украинских граждан, получивших статус временной защиты в этой стране, то в следующем этот процент планируют довести до 40%. Уже усиливаются требования по поиску работы: беженцы должны каждые полтора месяца ходить в джоб-центры, рассказывать, как они ищут работу или соглашаться на ту, что им предложат. В дальнейшем, скорее всего, сократят сроки выплат пособий после окончания языковых курсов - до 3-6 месяцев. То есть или ты соглашаешься на работу, которую тебе найдут, или через несколько месяцев попросту слетаешь с пособий. И в том, и в другом случае деньги из немецкого бюджета перестанут выплачивать. Это не касается только выплат на детей и лицам нетрудоспособного возраста", - подытожил Воскобойник.