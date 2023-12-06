Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Германия не является союзником Украины.

Об этом он заявил в интервью ZDF.

"Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам. Во-первых, мы не союзник Украины. Мы не состоим в одном Альянсе", - заявил Писториус.

Так он прокомментировал критику за недостаточные и медленные поставки оружия.

Ранее мы писали о том, что Германия хочет сократить сумму, которую она выделяет в фонд Евросоюза на закупку оружия для Украины.

Также мы писали о том, что Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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