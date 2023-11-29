Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Украина исчезает из поля зрения общественности.

Об этом она написала в соцсети Х.

"Украина исчезает из поля зрения общественности – это фатально. Атаки России на гражданскую инфраструктуру стали более жестокими, чем когда-либо. Вот почему мы все должны работать над продлением зимней защиты Украины", – написала она.

Ранее мы писали о том, что Андрей Ермак раскритиковал Запад за усталость от войны в Украине.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 643-го дня. Во вторник продолжались ожесточенные бои за Авдеевку. Согласно украинскому военному ресурсу Deep State, у россиян там есть незначительное продвижение. В Украине активно обсуждают мобилизацию и варианты увеличения набора в армию. Британские СМИ сообщили, что будущих военных начнут искать через агентства по набору персонала.

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