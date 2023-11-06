Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии изданию Politico раскритиковал Запад за "усталость от войны".

"Ермак резко выступил против идеи, высказанной на прошлой неделе премьер-министром Италии Джорджией Мелони в разговоре с российскими пранкерами, о том, что многие устали от войны в Украине", – сообщает издание.

"Даже если есть люди, которые чувствуют эту усталость, я уверен, что они не захотят проснуться завтра в мире, где будет меньше свободы и меньше безопасности, а последствия этого будут длиться десятилетиями… Задумайтесь на минутку: если бы Великобритания в 1939 году почувствовала усталость от Польши, или если бы США... почувствовали усталость от Британии, существовала бы такая вещь, как Польша сегодня, Британия или Европа, какой мы видим ее сейчас? Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Это обязательно повторится, если эти люди с "усталостью" перестанут поддерживать Украину", – сказал Ермак.

"Тупик в контрнаступлении, которое ведет украинская армия, привел к предсказаниям о замороженном конфликте, поскольку Кремль надеется, что изменчивая международная ситуация – с обострением Ближнего Востока и предстоящим годом выборов в США – ослабит приверженность Запада о поддержке требований Зеленского о помощи", – пишет Politico.

Однако Ермак настаивает на том, что Украина "никогда не будет жить в режиме замороженного конфликта", и предупредил, что жалобы на "военную усталость" отразятся как на западных державах, так и на Украине.

Говоря о необходимости поддерживать запасы снарядов и других боеприпасов через союзников в США и Европе, он признал, что возникает определенный дефицит.

"Во время войны есть большой дефицит, и я думаю, что в наши дни невозможно покрыть 100 процентов ваших войск или получить все, что вам нужно, потому что война есть война — вам всегда чего-то не хватает. Вот почему мы хотим увеличить внутреннее производство боеприпасов при поддержке наших союзников", – сказал Ермак.

При этом Ермак категорически отрицает заявления об отправке оружия из Украины боевикам ХАМАС.

"Я думаю, что это очередной российский фейк. Чем больше ложь, тем легче людям в нее поверить", – сказал он.

Ранее мы писали о том, что премьер Италии призналась пранкерам, что все уже устали от войны в Украине.

А также, что Bild пишет, что у союзников Украины "накопилась большая усталость от войны".