Республиканцы не голосуют за помощь Украине из опасений "внутреннего переворота".

Об этом заявил конгрессмен-демократ Брендан Бойл в интервью "Голосу Америки".

По его словам, ситуация на поле боя в Украине не влияет на поддержку Киева Вашингтоном.

"Если вы спикер-республиканец, вы, разумеется, будете очень обеспокоены тем, что если вы вынесете на рассмотрение законопроект, предусматривающий любую помощь Украине, это может быть использовано против вас как часть внутреннего переворота, которую мы видели в последние пару месяцев", – сказал Бойл.

Судя по всему, конгрессмен говорил о смещении республиканцами спикера Кевина Маккарти - после того, как он договорился с Белым домом поставить на голосование помощь Киеву.

По мнению Бойла, ситуация на поле боя в Украине оказывает не слишком большое влияние на блокирование помощи.

"Что касается поддержки республиканцев - это не о том, что происходит на поле боя. Это о том, что происходит внутри партии", – считает Бойл.

В США провели опрос по поводу помощи для Украины. Согласно ему, около трети - 31% - американцев считают, что нужно уменьшить помощь Украине. Среди тех, кто поддерживает республиканцев, доля тех, кто требует снизить помощь, выросла с 44% до 48%. Республиканцы, напомним, сейчас контролируют нижнюю палату Конгресса США.