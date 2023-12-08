90% военной помощи, которую США выделили Украине, потратили в самих Соединённых Штатах.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, убеждая республиканцев поддержать новый пакет помощи для Киева.

"Если вы посмотрите на капиталовложения, что мы сделали для обороны Украины, то станет ясно, что 90% военной помощи, которую мы оказали, на самом деле были потрачены здесь, в США, с нашими производителями, и это привело к созданию большего числа американских рабочих мест, к росту нашей экономики. Так что это выгодно и нам, и им. Нам надо это продолжать", - заявил Блинкен.

Но законопроект всё равно пока не нашёл широкой поддержки в Сенате.

Ранее журналисты сообщали и о более радикальном способе убеждения конгрессменов: глава Пентагона Ллойд Остин якобы пригрозил отправить родственников конгрессменов на войну.

"Остин сообщил членам Палаты представителей, что, если они не выделят больше денег для Зеленского, "мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией", - заявил американский журналист Такер Карлсон.

Стало также известно, что у Байдена рассматривают возможность компромиссов по вопросам иммиграции для разблокировки помощи Украине.