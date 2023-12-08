На закрытом брифинге в Конгрессе США, где обсуждался вопрос помощи Украине, глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил конгрессменам отправить их родственников на войну.

Об этом заявил поддерживающий Дональда Трампа известный американский журналист Такер Карлсон.

"Остин сообщил членам Палаты представителей, что если они не выделят больше денег для Зеленского, "мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией", - написал Карлсон в соцсети X.

Другие американские СМИ о таком диалоге не сообщали.

При этом Карлсон утверждает, что информация подтверждена. Так он ответил на вопрос Илона Маска в комментариях, правда ли Остин такое говорил.

Напомним, на днях Белый дом, убеждая Конгресс поддержать законопроект о помощи Украине, допустил прямое столкновение США и России в случае поражения Украины в войне.

При этом президент США Джо Байден говорил, что это произойдет лишь в том случае, если РФ сама нападет на страны НАТО.

Как известно, Сенат США не поддержал выделение помощи Украине.

В Белом доме сообщили, что у США осталось несколько недель, после чего ресурсы помощи Украине будут исчерпаны.