Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севьера заявил, что НАТО должно быть готово к прямой войне с РФ через три года.

Об этом он сообщил в интервью Nasz Dziennik.

Таким образом он прокомментировал оценку немецких экспертов, что после заморозки войны в Украине России хватит шести лет, чтобы подготовиться к прямому конфликту с НАТО.

Он считает эту оценку "слишком оптимистичной".

"Если мы хотим избежать войны, странам НАТО на восточном фланге следует принять более короткий трехлетний временной горизонт для подготовки к конфронтации. Настало время, когда на восточном фланге необходимо создать потенциал, который стал бы четким сигналом сдерживания агрессии", - заявил Севьера.

Он призывает и дальше увеличивать численность польской армии.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вторжение России в Украину является "вызовом для союзников по НАТО".

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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