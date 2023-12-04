Зимние условия осложнят ход боев в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

"Учитывая, что зима, как ожидается, осложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что союзники полны решимости усилить политическую и практическую поддержку Украины в ее защите от российского вторжения", - отметили в НАТО.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация для Украины может стать хуже, если Запад не увеличит поставки оружия. По его мнению, Киев находится в "критической ситуации".

Также некоторые европейские чиновники опасаются, что положение Украины на поле боя может ухудшиться этой зимой.

В то же время в ВСУ считают, что зима в этом году должна быть легче, чем в прошлом, поскольку Украина подготовилась к ней, а у россиян нет такого количества ресурсов, как в начале войны.

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