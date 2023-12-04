Немецкий корреспондент Саша Ленарц обрисовал военную и внутриполитическую ситуацию в Украине в довольно мрачных тонах.

Издание Die Welt выпустило его материал под заголовком "Киев уже проиграл?"

"Зима не за горами. Контрнаступление, похоже, провалилось. Союзники устали. И самое позднее с начала ноября у президента Украины Владимира Зеленского появился новый оппонент, которого не обязательно следовало ожидать: его собственный главнокомандующий Валерий Залужный", - сказано в статье Ленарца.

Журналист написал о "тупике" на фронте и растущей напряженности между военными и политическим руководством Украины.

"Спор между президентом и главкомом показывает, что единый фронт в Украине рушится. И все сомнения, высказанные в Киеве о перспективах успеха Украины, усиливаются в коридорах штаб-квартиры европейского и американского правительства", - считает журналист.

Сегодня украинское издание "Украинская правда" написало, что Зеленский находится в конфликте с главкомом ВСУ и в Офисе президента рассматривают возможность увольнения Залужного.

Между тем на Банковой называют нонсенсом сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным.