Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Депутат фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая известна своими постами с критикой главкома ВСУ Валерия Залужного, опубликовала голосование на своей странице в Facebook под названием "Если менять Залужного, то на кого".

В списке Безуглой находятся:

  • глава ГУР Кирилл Буданов;
  • глава Генштаба ВСУ во времена Петра Порошенко Виктор Муженко;
  • заместитель Залужного Николай Балан;
  • генерал-лейтенант Михаил Забродский;
  • командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский;
  • заместитель Залужного Евгений Мойсюк;
  • командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа;
  • командующий Сухопутными войсками Александр Сырский;
  • начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала;
  • условный "боевой командир снизу".

"Голосование - ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких, просто обсуждение", - подписала свой пост Безуглая.

Безуглая создала опрос, кто может заменить Залужного

На данный момент больше всего голосов у Михаила Забродского (37), на втором месте - боевой командир снизу (34). На третьем - Кирилл Буданов (23).

Безуглая создала опрос, кто может заменить Залужного

Напомним, ранее Безуглая обвинила главкома в отсутствии военных планов на следующий год, за что подверглась критике. Однако после волны возмущений нардеп не стала считать ошибкой свой призыв к отставке Залужного и продолжает настаивать на том, что Генштаб не имеет плана действий на 2024 год.

А на днях Безуглая набросилась на Залужного после его смайлика в Facebook.

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