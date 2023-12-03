Депутат фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая известна своими постами с критикой главкома ВСУ Валерия Залужного, опубликовала голосование на своей странице в Facebook под названием "Если менять Залужного, то на кого".

В списке Безуглой находятся:

глава ГУР Кирилл Буданов;

глава Генштаба ВСУ во времена Петра Порошенко Виктор Муженко;

заместитель Залужного Николай Балан;

генерал-лейтенант Михаил Забродский;

командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский;

заместитель Залужного Евгений Мойсюк;

командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа;

командующий Сухопутными войсками Александр Сырский;

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала;

условный "боевой командир снизу".

"Голосование - ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких, просто обсуждение", - подписала свой пост Безуглая.

На данный момент больше всего голосов у Михаила Забродского (37), на втором месте - боевой командир снизу (34). На третьем - Кирилл Буданов (23).

Напомним, ранее Безуглая обвинила главкома в отсутствии военных планов на следующий год, за что подверглась критике. Однако после волны возмущений нардеп не стала считать ошибкой свой призыв к отставке Залужного и продолжает настаивать на том, что Генштаб не имеет плана действий на 2024 год.

А на днях Безуглая набросилась на Залужного после его смайлика в Facebook.