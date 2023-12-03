Забродский, Буданов и "боевой командир снизу". Безуглая создала опрос, кем заменить Залужного
Депутат фракции "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая известна своими постами с критикой главкома ВСУ Валерия Залужного, опубликовала голосование на своей странице в Facebook под названием "Если менять Залужного, то на кого".
В списке Безуглой находятся:
- глава ГУР Кирилл Буданов;
- глава Генштаба ВСУ во времена Петра Порошенко Виктор Муженко;
- заместитель Залужного Николай Балан;
- генерал-лейтенант Михаил Забродский;
- командующий Десантно-штурмовыми войсками Максим Миргородский;
- заместитель Залужного Евгений Мойсюк;
- командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа;
- командующий Сухопутными войсками Александр Сырский;
- начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала;
- условный "боевой командир снизу".
"Голосование - ваше мнение, рейтинговое, можно нескольких, просто обсуждение", - подписала свой пост Безуглая.
На данный момент больше всего голосов у Михаила Забродского (37), на втором месте - боевой командир снизу (34). На третьем - Кирилл Буданов (23).
Напомним, ранее Безуглая обвинила главкома в отсутствии военных планов на следующий год, за что подверглась критике. Однако после волны возмущений нардеп не стала считать ошибкой свой призыв к отставке Залужного и продолжает настаивать на том, что Генштаб не имеет плана действий на 2024 год.
А на днях Безуглая набросилась на Залужного после его смайлика в Facebook.