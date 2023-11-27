Народный депутат Марьяна Безуглая не считает ошибкой свой призыв к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и продолжает настаивать на том, что Генштаб не имеет плана действий на 2024 год.

Об этом Безуглая заявила в интервью BBC.

"Это не ошибка. Это часть айсберга всего происходящего, и чему я непосредственным свидетелем являюсь. Это я еще очень деликатно сказала. Мы сейчас на развилке, и я взяла на себя эту ношу", – сказала нардеп.

Она отрицает, что согласовывала свои заявления в Офисе президента и делала их в интересах президента Зеленского.

"Можно сказать, что меня "прорвало". Это не из-за всех этих теорий, что я вроде бы "тестирую реакцию общества". Я сама генерирую себе тезисы. Конечно, я в коммуникации со своей командой, но часто мне приходится настаивать на определенных моментах. Потому что так получилось, что из нардепов никто так глубоко не погружался в происходящее в ВСУ", – заявила нардеп.

Она объясняет, что долго пыталась непублично решить проблемные вопросы украинской армии, но не получила конструктивного взаимодействия от Генштаба.

"Я пишу очевидные вещи, военные это прекрасно знают. Они знают и о непотизме генералитета, и о решении "идите штурмуйте посадку прямо сейчас", и о том, каким образом готовились бригады. Это все прекрасно известно", – сказала Безуглая.

Назвать фамилию того, кто, по ее мнению, должен заменить Залужного в должности главкома, нардеп отказалась.

"Я не буду говорить о кадровых решениях. Но если вы спрашиваете мое мнение, то я считаю, что никто из предыдущей когорты представителей генеральских фракций не должен получить этот пост", – заявила она.

По ее словам, в руководство ВСУ должны прийти боевые офицеры.

"Есть много боевых офицеров на уровне командиров бригад, которых надо двигать вверх. Но их не двигают, там "стеклянный потолок", – добавила Безуглая.

Депутат также ещё раз повторила свой тезис об отсутствии у Генштаба ВСУ "плана действий" на 2024 год. По ее утверждению, об этом "знают все в нашей среде и знают партнеры".

Напомним, после скандального поста Безуглой с призывом к отставке главкома ВСУ в Раде предложили снять нардепа с должности замглавы комитета нацбезопасности.

Однако Безуглая продолжила критиковать военное командование и опубликовала мем о Залужном.