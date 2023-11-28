Народный депутат Марьяна Безуглая, которая в последние дни критикует главкома Валерия Залужного и генералитет, расписала, как устроено украинское военное командование и кто за что отвечает.

Пост на эту тему она опубликовала в Фейсбуке.

Сначала она рассказала, какие генералы отвечали за оборону разных городов:

Мариуполь - Сергей Наев;

Бахмут - Александр Сырский;

Авдеевка - Александр Тарнавский.

"Все подчинены Залужному, конечно. Напрямую", - отметила она.

Затем она перешла к описанию структуры принятия решений ВСУ. По ее словам, это публичная информация.

"Есть главнокомандующий ВСУ (ГК). У него аппарат ГК, где всякие помощники, советники и т.д. Типа его личного офиса. Далее ему подчиняются напрямую:

1. ГШ ВСУ как рабочий орган ГК для планирования и управления. ГК Залужный - это как комбриг, а начальник Генштаба Шаптала - это его начштаба, ГШ ВСУ - это как штаб бригады.

У самого ГК есть замы: Мойсюк, Балан, Забродский. У НГШ тоже есть замы. Честно, не раз сталкивалась с трудностями, чем замы ГК отличался от замов ГШ, и этих генералов там много.

2. ВСЕ командование ВСУ - сухопутное, воздушное, военно-морское, десантники, спецназовцы, медики, логисты, инженеры и т.д.

3. ВСЕ командование фронтом - группировка войск. По сути сейчас у нас два активных фронта: южный "Таврия" и восточный "Хортица". Остальные - настороже, проводят стабилизационные операции. И открытым остается вопрос, что особо с Хортицы бригады не выводят, а на севере или западе люди могли не быть в бою ни одного дня. Хотя средства из госбюджета получают, конечно, мобилизованные.

Таврией командует генерал Тарнавский, а Хортицей – генерал Сырский.

Тарнавский – генеральская фракция ГК, Сырский имеет свою фракцию. И это, конечно, порождает ряд нюансов. Есть еще другие их группы. Но у нас есть и положительное следствие конкуренции между генералами. Конкуренция замыслов Харьковской и Херсонской контрнаступательных операций привела к успеху обеих. Плохие примеры тоже есть, и их много", - написала Безуглая.

Напомним, Безуглая не считает ошибкой свой призыв к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и продолжает настаивать на том, что Генштаб не имеет плана действий на 2024 год.

Вчера в Верховной Раде предложили снять Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны из-за ее критики Залужного.