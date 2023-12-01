В социальной сети Facebook продолжается битва народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Залужный отреагировал на фото волонтера Касьянова о военном совете с участием Владимира Зеленского, Александра Сырского и Рустема Умерова, на котором отсутствовал главком ВСУ, разговоры о конфликте которого с президентом активизировались в последнее время (у Зеленского конфликт отрицают).

"Найдите на картинке Залужного", - прокомментировал Касьянов.

Залужный поставил под постом волонтера удивленный смайлик.

Этот факт не ускользнул от внимания Марьяны Безуглой.

"Валерий Федорович снова в Facebook. Вы блогер? Ну реально, как "обиженка" на бывшего реагирует. Война все-таки. Генерал", - прокомментировала нардеп смайлик Залужного.

Напомним, на прошлой неделе Безуглая призвала отправить главкома ВСУ в отставку, чем вызвала громкий скандал. Многие сочли, что депутат действует по заданию Офиса президента, но сама Безуглая говорит, что критика Залужного - ее личная инициатива.

Мы разбирались, что стоит за атакой на Залужного и какие будут ее последствия.