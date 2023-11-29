Народный депутат Марьяна Безуглая занимается дискредитацией ВСУ и его руководства "с молчаливого согласия однопартийцев и не только".

Об этом заявил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Бывшие ветераны, волонтеры, общественные деятели как воды в рот набрали. Ни одной реакции, ни одного комментария, ни одного сообщения об осуждении этих действий. Сплошная ложь, манипулирование, сплошная грязь в сторону ВС Украины. Все это от депутата Верховной Рады во время войны. Кому это на руку напоминать не буду. Они уже сразу у себя это процитировали. Молчите дальше... Мы не будем молчать!", - заявил Штефан.

Напомним, что отдельные "слуги народа" все же критиковали Безуглую. Однако никаких заявлений от фракции или от Офиса президента по поводу ее критики в адрес Залужного до сих пор не прозвучало.

Также в Верховной Раде предлагают снять Марьяну Безуглую с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны.

В то же время, Безуглая не считает ошибкой свой призыв к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и продолжает настаивать на том, что Генштаб не имеет плана действий на 2024 год.