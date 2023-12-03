Кампания по дискредитации главкома ВСУ Валерия Залужного может привести к военному перевороту или "Майдану-3".

Такое мнение высказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире у блогера Василия Голованова.

"К чему все идет? К тому, что ситуация будет решаться экстраординарно как-то. Скажу, что я подразумеваю под экстраординарным решением: это либо военный переворот, либо "Майдан-3" - условно говоря, какое-то народное восстание. Либо вдруг внезапно власть опомнится и пойдет на какие-то экстраординарные меры, что-то типа правительства национального согласия, правительства национального спасения и так далее. Либо выборы. Четыре варианта. Но выборы в военное время - сам по себе экстраординарный путь, потому что они будут организовываться в экстраординарных условиях, экстраординарным путем", – заявил Арестович.



"Еще вопрос, как их проводить. Ситуация достигла того, что даже самые "догадливые" из наших соотечественников начали догадываться, что что-то не так в стране. И когда что-то не так, наверху начали искать виноватых. Виноватым, судя по инициативам Марьяны Безуглой и Давида Арахамии, оказался Залужный. И еще заодно Борис Джонсон", – добавил экс-советник Банковой.

Напомним, что в последнее время против Залужного ополчилась нардеп Марьяна Безуглая. Она призывала к его отставке, неоднократно критиковала и даже создала опрос, кем заменить главкома ВСУ.

Также недавно Владимир Зеленский впервые подтвердил конфликт с Залужным, призвав главкома ВСУ и украинских генералов не заниматься политикой.

Западные СМИ уже пишут о "надвигающемся авторитаризме" Украины из-за отмены выборов и конфликта Банковой с Залужным.

Между тем в Офисе президента называют нонсенсом сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным.

В то же время рейтинг доверия украинцев к главкому ВСУ уже превысил показатели президента Зеленского.

Мы анализировали, что стоит за атакой на Залужного и какие будут ее последствия.