Рейтинг доверия украинцев к главкому ВСУ Валерию Залужному превысил показатели президента Владимира Зеленского.

Об этом говорят данные опроса группы "Рейтинг".

Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных (Зеленскому 39%), "скорее доверяют" 19% (у президента здесь 33%). То есть в целом доверие к главкому держится на уровне 82%, а к главе государства - 72%.

Судя по данным "Рейтинга", доверие к Зеленскому начало существенно снижаться с июля 2023 года.

На гипотетических выборах, в которых бы участвовал и Зеленский, и Залужный, никто из них не одержал бы победы в первом туре (у Зеленского - 47,4%, у Залужного - 30,7% среди тех, кто определился с кандидатурой).

Во втором туре голоса разделись бы практически поровну - Зеленский взял бы 42%, а Залужный 40%.

Отметим, что Залужный еще никак не озвучивал своих президентских амбиций. Обычно после выдвижения на выборы у кандидата рейтинг значительно вырастает. Так было, например, с рейтингом Зеленского после того как он в новогоднюю ночь 31 декабря 2018 года объявил о своем выдвижении в президенты.

Ранее сообщалось, что количество сторонников вступления Украины в ЕС уменьшилось с июля на 7%, вступления в НАТО – уменьшилось на 6%.