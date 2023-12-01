Почти половина украинцев не хотят планировать своё будущее.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг".

Количество людей, которые не готовы строить планы на ближайшее время, увеличилось по сравнению с довоенным периодом с 46 до 49%.

При этом число людей, которые планируют своё будущее на несколько лет, сократилось за тот же период с 23 до 12%.

60% считают, что во время войны нужно существенно себя ограничивать в развлечениях и покупках. За два года войны эти показатели практически никак не изменились. 36% думают наоборот: что нужно пытаться жить полноценной жизнью во время войны. Такое мнение чаще разделяют жители Киева и деоккупированных территорий. А с тем, что необходимо себя ограничивать, больше соглашаются жители западных областей. Этот вопрос наиболее разделил респондентов по возрасту и доходам: младшие и обеспеченные гораздо больше хотят жить полноценной жизнью, чем старшие и бедные, среди которых большинство поддерживает самоограничение.

Опрос проходил 22-23 ноября, в нем приняли участие 1000 человек.

Недавний опрос показал, что количество сторонников вступления Украины в ЕС уменьшилось с июля на 7%, вступления в НАТО – на 6%.

Также мы писали о социсследовании, согласно которому почти 80% украинцев возлагают ответственность за коррупцию в стране на президента.