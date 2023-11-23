В США, где большинство граждан хотят прекращения огня в Украине, 40% американцев полностью или в некоторой степени одобряют то, как президент Джо Байден справляется со своей работой, однако 54% не одобряют.

Об этом свидетельствуют данные опроса The Economist/YouGov за 18-20 ноября.

Менее 40% одобряют подход Байдена к вопросам инфляции/цен, иммиграции, преступности, реформы уголовного правосудия и войны между Израилем и ХАМАС.

Около 40% одобряют действия Байдена в сфере образования, занятости и экономики, национальной безопасности, российско-украинской войны и внешней политики в целом.

Ранее мы опубликовали данные другого опроса, согласно которому рейтинг одобрения Байдена снизился до самого низкого уровня за время его президентства - 40%. Показатели объясняются тем, что избиратели недовольны проведением внешней политики Байдена в вопросе конфликта Израиля и Палестины.

Отрицательный сдвиг в позициях по отношению к Байдену наиболее выделяется среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль переусердствовал в своих военных действиях в секторе Газа, а также среди американцев в возрасте от 18 до 34 лет, 70% из которых осуждают произраильскую позицию Байдена.

Также сообщалось, что поддержка Джо Байдена среди арабов - граждан США опустилась до рекордно низкой отметки - 17%, в то время как в 2020 году она была 59%.