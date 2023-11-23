В США 72% американцев поддерживают прекращение огня в войне в Украине, только 9% выступают против.

Об этом свидетельствуют данные опроса The Economist/YouGov за 18-20 ноября.

Согласно этому же опросу, 28% поддерживают уменьшение военной помощи Украине, 27% выступают за сохранение нынешнего уровня, 25% – за увеличение военной помощи, 20% затруднились ответить.

При этом 37% считают, что в войне не побеждает никто, 20% – что выигрывает Украина, 17% – что побеждает Россия.

Оценка действий президента США Джо Байдена по ситуации между Россией и Украиной расколола американцев пополам: 41% удовлетворены и 41% недовольны.

Одновременно 51% считают, что Владимир Зеленский будет президентом Украины через год, 12% – что не будет, остальные затрудняются ответить.

Также 68% считают Украину союзником или дружественной страной, 16% – врагом или недружественной страной, остальные воздержались от выбора.

Ранее мы публиковали результаты опроса The Economist и YouGov по теме войн в Украине и Израиле и о необходимости выделения помощи Киеву и Тель-Авиву.

Кроме того, приводились данные опроса Gallup, согласно которым все больше американцев выступают против финансирования Украины.