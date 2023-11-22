Во Львове провели уличный опрос. У прохожих спрашивали, что они знают о Евромайдане.

Результаты опроса были опубликованы в "ТикТоке".

Примечательно, что люди постарше уходили от ответов и не желали общаться с задающей вопросы о Майдане девушкой. А молодежь почти ничего не знает о тех событиях.

"Что вы знаете об этих событиях?" - спросила автор опроса у двух девушек.

"Извините, ничего", - ответила одна.

"Не знаю, мы по истории проходили, это было давно", - сказала вторая.

"А вы никогда не интересовались?" - уточнила автор опроса.

"Не знаю, как-то времени нет ни на что", - заявила вторая респондентка.

"А о гибели людей на Майдане знаете?" - настаивала девушка с микрофоном.

"Ну, что-то такое слышала", - сказала девушка.

Также она не смогла ответить. из-за чего начались события Евромайдана.

Еще один участник опроса, молодой мужчина, на просьбу назвать дату начала революции достоинства сказал: "Ого". После чего закатил глаза и ушел.

Второй попавшийся съемочной группе парень сказал: "Честно говоря, мало знаю". И тоже добавил, что не имеет времени интересоваться такими вещами.

Одна из двух прогуливающихся девушек рассказала, что "студенты вышли защищать свои права, их жестко разогнала полиция". Ее отец поехал в Киев "защищать достоинство страны", получил там "ранения" и вернулся домой. Сейчас он воюет.

Еще один парень сообщил, что революция произошла, когда "началась война в Донецке".

Только девушка и парень смогли более-менее точно изложить ход событий. У большинства других представления о Майдане сводятся к протестам студентов за права (какие именно, никто не уточняет), произошедшие во времена, которые даже вспомнить трудно.

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