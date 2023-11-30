Все фракции и группы Верховной Рады подписали документ, в котором говорится, что выборов в Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца войны быть не должно. Они будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Об этом говорится в документе под названием "Выводы, принятые во время девятого "Диалога Жана Моне". Мероприятие состоялось 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области.

В ней приняли участие руководители или представители всех фракций и групп Рады. Евроструктуры представляла делегация во главе с бывшим президентом Европарламента Коксом.

Как рассказал "Стране" один из участников мероприятия, замглавы фракции "Батькивщины" Сергей Соболев, в рамках встречи фракции инициировали подписание декларации о недопущении выборов в военное время, "чтобы не раскалывать страну и нацию". "Мы же видели, что после заявления министра иностранных дел Кулебы о том, что Офис президента "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной, в стране фактически стартовала избирательная кампания. Она несла угрозу нашему единству во время войны. До последнего правящая партия внутри себя консультировалась, но в итоге пункт о недопущении выборов во время войны внесли в документ", - комментирует Соболев "Стране".

Собеседник, близкий к руководству парламентской фракции "Слуга народа", сказал "Стране", что документ, принятый в рамках "Диалога Моне", станет дополнительной помехой при осуществлении сценария "выборы до окончания войны". "Теперь сопротивление будет большим. К декларации будут апеллировать - как и к Европарламенту и к Коксу. А так как не исключено, что нужно будет какие-то решения по назначению выборов проводить через Раду, то собирать голоса под них станет сложнее. Впрочем, сценарий выборов пока в любом случае отложен. В Офисе президента видят возможные риски для нашей обороны, и процессов внутри страны, и своего положения. Да и против выборов население, как показывают опрос", - говорит источник.

Напомним, что недавно в интервью журналистке Наталье Мосейчук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в следующем году в Украине не будет никаких выборов. При том что по графику в марте должны состояться выборы президента, а парламент должны были выбирать в конце октября 2023 года. Источники во фракции "Слуги народа" говорят, что Арахамия, делая свое заявление, опирался, в том числе, на результат "Диалога Жана Моне".