В следующем году никаких выборов в Украине не будет. Такое заявление сделал лидер фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"В следующем году – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет. Никто нас не принуждает. Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вас нужно провести выборы", – сказал Арахамия.

Ранее в вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский заявил, что "выборы сейчас не ко времени".

Дело в том, что представители украинской власти вполне официально в последнее время заявляли, что рассматривается возможность проведения выборов президента в марте 2024 года, несмотря на продолжение войны.

Владимир Зеленский также призвал главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и украинских генералов не заниматься политикой, впервые косвенно признав конфликт с ним.

Зеленский заявил, что во время войны военные не могут заниматься политикой, так как это "не ведет к единству нации". Хотя считает, что такое право они имеют.