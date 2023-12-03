Отстранение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного станет для Владимира Зеленского "огромным ударом".

Такое мнения приводится в статье NBC News под заголовком "В то время как контрнаступление терпит неудачу, Украина борется с самой собой, с Россией и с изменением внимания всего мира".

"Президент подвергается критике в некоторых кругах за то, что он дал понять, что выступает против проведения запланированных на следующий год президентских выборов на фоне войны, а мэр Киева Виталий Кличко заявил, что страна движется к авторитаризму", – добавляет издание, давая понять, что увольнение главкома ВСУ станет еще одним подтверждением тезиса о "надвигающемся авторитаризме".

Ранее мы приводили упомянутые в материале слова Кличко.

"В какой-то момент мы уже ничем не будем отличаться от России, где все зависит от настроения одного человека. Сейчас остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", - сказал Кличко.

Мы также писали, что по убеждению мэра столицы, главком ВСУ "сказал правду" о патовой ситуации на фронте в своей статье для The Economist.