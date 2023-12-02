Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Украина во время войны встала на путь авторитаризма.

Об этом мэр столицы заявил немецкому изданию Spiegel.

"В какой-то момент мы уже ничем не будем отличаться от России, где все зависит от настроения одного человека. Сейчас остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, за полтора года после российского вторжения у него не было ни одной встречи или телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Газета также напоминает, что в нескольких крупных городах Украины избранные горожанами мэры были отстранены от должностей простым решением суда, например, глава Чернигова.

По мнению Кличко, администрация президента видит в мэрах "атавизм" и "препятствие на пути централизации властных структур в стране".

Ранее Кличко обвинял центральную власть в "манипуляции и дискредитации" руководства столицы.

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