В Киеве в ближайшие недели откроют легендарный долгострой - Подольско-Воскресенский мост через Днепр.

Такое обещание дал мэр столицы Виталий Кличко в эфире 24-го канала.

По словам Кличкой, будет открыта первая очередь долгостроя и по мосту запусятт автомобильное движение.

Длина моста составляет 9,5 км.

Мост начали строить ещё 20 лет назад, но все это время достроить не могли. Зато по поводу злоупотреблений при строительстве возбуждено уже множество уголовных дел. Прокуратура регулярно обвиняет подрядчиков в хищении средств.

Так, летом прокуратура выписала подозрения в разворовывании бюджетных средств на строительстве многострадального Подольско-Воскресенского моста. Подозрения в хищении 104 миллионов гривен на строительстве автомобильного моста и ветки метро на Троещину получили три участника схемы: директор, председатель набсовета генеральной подрядной организации и директор субподрядной организации. Последний был задержан.

А в 2021 году Кличко уволил заместителя главы КГГА Александра Густелева. Причиной этого решения он назвал затягивание работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.