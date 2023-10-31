В Киеве внедряют систему, которая будет автоматически регулировать интенсивность отопления горожан в зависимости от температуры на улице.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, в ближайшее время будет расширено внедрение системы регуляции отопления, что начала создаваться несколько лет назад.

Основной принцип её работы, позволяющий экономить энергоресурсы — индивидуальная регулировка подачи тепла в каждый многоэтажный дом в зависимости от погодных условий.

Ранее Кличко объявил об открытии движения по столичному долгострою — Подольско-Воскресенскому мосту. Мост начали строить ещё 20 лет назад, но все это время достроить не могли. Зато по поводу злоупотреблений при строительстве возбуждено уже множество уголовных дел. Прокуратура регулярно обвиняет подрядчиков в хищении средств. По словам Кличко, будет открыта первая очередь долгостроя и по мосту запустят автомобильное движение.

Мы также сообщали, что к отопительному сезону в "Дие" появятся данные о всех пунктах несокрушимости.