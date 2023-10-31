Начальника управления образования Шевченковской райгосадминистрации Киева и его заместителя будут судить за растрату средств на биотуалеты для укрытий.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.

Согласно данным следствия, управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку биотуалетов для укрытий в учебных заведениях Шевченковского района стоимостью более 1,38 млн гривен. При этом должностные лица управления образования искусственно завысили цены на туалеты, что привело к безосновательному перечислению бюджетных средств на сумму более 370 тысяч гривен.

На имущество обвиняемых наложен арест. Относительно главы районного управления образования применена мера пресечения в виде залога в размере почти 190 тысяч гривен.

Кроме того, эта же чиновница проходит обвиняемой в еще одном уголовном производстве по факту растраты более 1 млн грн, выделенных на оборудование укрытий в учебных заведениях Шевченковского района, досудебное расследование в котором завершено в июле этого года.

Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководства управления образования, а также предпринимателя по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

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