Софийский собор в Киеве хотят отреставрировать за 79 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные тендера в системе Prozorro.

Планируется провести реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоты куполов.

Указано, что будут использоваться государственные, благотворительные средства и из специального фонда.

Люди обращаются в Госаудитслужбу о нарушении. Они пишут, что такие расходы сейчас не актуальны, ведь деньги нужны армии.

Победила на тендере единственная компания, подавшая свое предложение. Ранее она проводила ремонты в Киево-Печерской Лавре.

Напомним, недавно в Киеве и в ряде городов Украины прошли митинги с требованием к местной власти тратить деньги из бюджета на ВСУ, а не брусчатку и прочие невоенные траты.

Ранее мы писали, что согласно данным Prozorro, 16 млн гривен планируют потратить местные власти на стадион в селе Магала Черновицкой области (30 километров от Румынской границы). Население села, согласно Википедии - 2500 человек.

А в находящемся под постоянными обстрелами Херсоне коммунальное предприятие облсовета "Областной центр хоккея" хочет закупить 295 хоккейных клюшек на 1,75 млн грн.