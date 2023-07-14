Мэр Киева Виталий Кличко выступил с новой критикой в адрес центральной власти, обвинив ее в "манипуляции и дискредитации властей столицы".

Этому посвящен его пост в Телеграм.

"Через неделю Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная решением СНБО, решила собрать информацию о состоянии 28 000 мостов по всей Украине! В настоящее время комиссия получила данные о почти 22 500 искусственных сооружениях. В публичной плоскости претензии раздаются только в адрес Киева", - пишет Кличко.

Он добавил, что "цель чиновников – быстро подогнать цифры, не распространяясь об объективной ситуации".

Кличко заявил, что власти Киева в курсе, что мосты Патона и Метро находятся в аварийном состоянии, и делают все, чтобы начать их ремонт, но центральные власти не оказывают им необходимой поддержки. Также постоянно ведутся работы на других мостах.

"Если мы действительно решаем проблему мостов – это ежедневная работа, а не картинка и хайп на публику. Предоставляйте людям объективную и полную информацию, уважаемая Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений", - призвал Кличко.

Ранее у Кличко возник конфликт с Офисом президента из-за состояния столичных убежищ. По результатам заседания СНБО мэр, глава КГВА Попко и главы РГА получили выговоры.

Мы разбирались, снимут ли Кличко с поста главы КГГА и чем ответит киевский мэр.