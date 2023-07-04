Депутат "Европейской Солидарности" Сергей Алексеев, которого подозревают в мошенничестве, заявил, что дело против него было заказано властями с целью ударить по окружению мэра Киева Виталия Кличко.

"Власть давит на фракцию, давит на мэра Киева Виталия Кличко, бьет по его окружению, видит, что я и юридическая фирма "Алексеев, Боярчуков и партнеры" много делаем для политических вопросов, связанных с Кличко и "ЕС". Это все прогнозировано. Сейчас центральная власть хочет на себя перенять полномочия местного самоуправления, на что не имеет никакого права. А у меня хорошие отношения с мэром Киева. Я лично представлял в Конституционном суде ходатайство, был главным докладчиком по поводу полномочий мэра Киева Виталия Кличко, был автором законопроекта о столице, где все полномочия передавались мэру Киева", — сказал Алексеев в комментарии "Стране".

Также нардеп изложил свою версию сути уголовного дела, по которому он проходит подозреваемым. Как считает Алексеев, его "подставил" младший брат друга.



"Я очень долго и тесно дружил с одним человеком. У него появился младший брат, гражданин Германии, который неожиданно приехал в Украину. Как позже оказалось, он в розыске Интерпола, как я потом узнал, он в розыске за торговлю наркотиками. Почти два года он работал с адвокатами юрфирмы "Алексеев, Боярчуков и партнеры", которую я когда-то основал, а сейчас тесно сотрудничаю. Его вначале арестовывали, адвокаты работали, его освободили, но процедура экстрадиции держала. У него уже подошел срок, его должны были экстрадировать. Он находился в полных заложниках у правоохранительных органов, потому что его могли экстрадировать буквально за считаные дни или недели. Его использовали, потому что он был вхож в мою семью. Он начал провоцировать, говорить, мол, хочу рассчитаться с адвокатами, потому что, наверное, у него была задолженность перед адвокатской конторой. Его использовали и, к слову, он передал мне средства, которые я внес на счет адвокатской фирмы, они там и находятся в них на счету", — сказал нардеп.

Алексеев отметил, что человека, о котором он говорит, до сих пор не экстрадировали в Германию.

"Его так и не экстрадировали, хотя по закону должны были. Власть использовала тяжелое положение человека — его должны были экстрадировать в Германию, где ему светит 15 лет лишения свободы за торговлю наркотиками. Этот вопрос обменяли на то, что он меня подставит и его не экстрадируют", — сказал "Стране" Сергей Алексеев.

Напомним, Нардеп Алексеев, которого подозревают во взятке, вышел из-под стражи под залог в несколько миллионов гривен.

Ранее мы публиковали информацию кто такой нардеп Сергей Алексеев, которого подозревают во взятке.