Чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассказал, почему он не находится на фронте в Украине.

"Я не готов умереть за страну. Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть", – ответил Кличко на вопрос журналиста немецкого телеканала ZDF в интервью, которое было опубликовано позавчера.

По его словам, в этом и отличие между русскими и украинцами: русских мобилизуют, а в ВСУ, как заявил Кличко, воюют, в основном, добровольцы.

"Украинцы другие… Большинство людей, которые у нас на фронте, не мобилизованы", – сказал Владимир Кличко.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Владимир Кличко решил вступить в тероборону Киева.

А также, что Дитер Болен из Modern Talking не поддержал санкции против России. Ему ответил Владимир Кличко.

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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