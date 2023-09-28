Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил по телефону с главнокомандующим силами НАТО в Европе и командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный написал в Фейсбуке.

"Подробно ознакомил коллегу с обстановкой на фронте и первоочередными потребностями Вооруженных сил Украины. Вопрос усиления нашей противовоздушной обороны остается приоритетным", – сообщил Залужный.

Ранее сегодня главком встретился с начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.

Напомним, сегодня в Киев приехал новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс. С ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Также в столицу приехал еще один иностранный министр обороны - Себастьян Лекорню из Франции. С ним прибыли 20 представителей предприятий оборонной промышленности, которые специализируются на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминировании, а также вопросах кибербезопасности.

Также СМИ сообщили о неанонсированном визите в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он тоже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.