Главком ВСУ Валерий Залужный "сказал правду" о патовой ситуации на фронте в своей статье для The Economist.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко швейцарскому изданию 20 Minuten.

"Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова - несправедливо. Я - на его стороне", - заявил Кличко.

Комментируя военную помощь Запада, Кличко заявил, что поставки боеприпасов "сильно отстают от обещаний". Также мэр столицы отметил, что его не удивляет падение популярности президента Украины Владимира Зеленского.

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил", - сказал Кличко. Он считает, что украинцы задаются вопросами о том, почему страна не была лучше подготовлена к войне.

"И все же: сегодня президент имеет важную функцию, и мы должны поддерживать его до окончания войны. Но в конце войны каждый политик ответит за свои успехи и провалы", - добавил мэр Киева.

Напомним, вчера в интервью немецкому изданию Spiegel Кличко заявил, что в Украине нарастает авторитаризм.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.