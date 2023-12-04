Президент Владимир Зеленский находится в конфликте с главкомом ВСУ Валерием Залужным и в Офисе президента рассматривают возможность увольнения главкома.

Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного, что мешает главкому командовать армией.

"Порой есть впечатление, что у Зеленского есть два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное - мешает командовать всей армией", - говорят источники.

В частности, общение в обход Залужного идет с командующими Сухопутных войск Сырским и Воздушных сил Олещуком.

Из-за этого Залужный иногда получает информацию от своих формальных подчиненных на Ставках, а иногда - не получает вообще.

Также "нестабильность в командную вертикаль" Залужного внесли отставки командующего ССО Хоренко и командующей медсил Остащенко. А уголовное дело против командующего Объединенными силами Наева за оборону юга у Залужного расценивают как попытку подобраться к самому главкому. Напомним, он также давал показания по этому делу.

Но больше всего отношения президента и главкома обострились после начала контрнаступления на юге.

Также источники рассказывают о конфликте на Ставке между Залужным и главой ГБР Сухачевым, когда последний докладывал о чистках в военкоматах из-за коррупции.

Залужный дал понять, что из-за этого падают показатели по мобилизации.

"Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации", - заявил Залужный и сообщил о падении уровня мобилизации по всем областям.

По данным "Украинской правды", Залужный рассказал о конфликте с Банковой главе Пентагона Ллойду Остину во время его визита в Киев.

"Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", - говорит источник.

Именно визит Остина, по данным СМИ, стал дополнительным катализатором напряжения между военным и политическим руководством.

"Есть такое впечатление, что после приезда Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного. На Ставках наоборот исчезли ссоры и начались шутки, но это очень холодный и едкий такой юмор. Президент спрашивает, типа "что, мы героически наступаем – отошли на 200 метров ?", а Валера гневно молчит", - заявил изданию один из членов Ставки.

По данным источников, в Офисе президента рассматривают отставку Залужного, но считают, что она поспособствует его политической карьере. Поэтому часть команды Зеленского категорически против этого.

Напомним, что в Офисе президента называют нонсенсом сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным.

Также мы писали о том, рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатели Зеленского.