Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация для Украины может стать хуже, если Запад не увеличит поставки оружия. По его мнению, Киев находится в "критической ситуации".

Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Нам нужно готовиться к плохим новостям", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что "конфликты развиваются поэтапно". "Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", - добавил генсек.

Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как следует действовать Вооруженным силам Украины в этой ситуации. Он заявил, что "принятие этих сложных оперативных решений" должен осуществлять Киев.

Напомним, Столтенберг заявил, что основной задачей НАТО остается поддержка Украины, но без вовлечения в прямую войну с РФ.

Ранее мы писали, что глава Пентагона заявил, что США не позволят России одержать победу в Украине. По его словам, вторжение России является "вызовом для союзников по НАТО".

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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